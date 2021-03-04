جامعة النهضة: هكذا قدمنا الدعم لمواجهة جائحة فيروس كورونا

قال الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، إن الجامعة استطاعت أن تقدم الدعم لصندوق المحافظة الذي خصصه المحافظ للكوارث مثل جائحة كورونا .





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وأضاف "الملاحي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الجامعة ساهمت في إعادة تجميل مدينة بني سويف وشوارعها وميادينها ، مشيرا إلى أنه مازال هناك خطة طموحة مع الدكتور محمد هاني المحافظ الحالي على نفس وتيرة المحافظ السابق لإكمال ما تم البدء به بالإضافة إلى مجموعة من التنفيذيين والتشريعيين في المدينة بالكامل ليكون للجامعة دور فعال في جميع مناحي المحافظة من نظافة وتجميل وصحة كما تم تطوير ما يتجاوز الـ10 ملايين جنيه.



وأشار إلى أن الجامعة على مدار العامين ونصف الماضيين عمدت أن يكون لها دور مؤثر في مدينة بني سويف والتي تعد مدخل الصعيد وخاصة وأن موقعها مميز بين الصعيد والقاهرة، حيث كان أول لقاء بيننا وبين المحافظ السابق أكدت الجامعة أنها تسعى إلى تطوير هذه المدينة وبالفعل تم البدء كنقلة مجتمعي في المحافظة.





وكان قد قال الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، إن المستشفى الجامعي يتم افتتاحها قريبا خلال أسابيع، وستتجاوز الـ200 سرير والتي ستكون على مراحل الأولى منها سيكون 15 سريرا.



وأضاف "الملاحي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، الأمتحان سيمثل نقلة في صعيد مصر كمستشفى جامعي وبالتالي ستكون بالجودة المتميزة بالتعاون مع جامعة في فينا كاشراف كما سنقدم خدمة متميزة لإدارة الصعيد كما ستكون فرصة للطلاب للتدريب.



