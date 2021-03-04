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محافظات

إجراء 275 عملية جراحية لمرضى العيون برمد المنصورة خلال شهرين

الخميس 04/مارس/2021 - 05:09 م
إجراء 275 عملية جراحية
إجراء 275 عملية جراحية لمرضى العيون برمد المنصورة خلال شهرين
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همت الحسينى
اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  اليوم الخميس عن  الانتهاء من إجراء اكثر من 275  عملية جراحية لمرضى العيون ضمن  قوائم الانتظار بمستشفى رمد المنصورة خلال شهري يناير وفبراير 2021  حيث شملت عمليات المياه البيضاء واصلاح الحول وحقن شبكية وجراحات تجميل  الجفون وتسليك القنوات الدمعية وزرع عدسات. 

واضاف وكيل الوزارة ان ذلك يأتى فى إطار الخدمات الطبية المتكاملة والتخصصية التى تقدمها مديرية الصحة بالدقهلية فقد ساهمت مستشفيات الصحة بجهود متميزة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار مجانًا لجميع المواطنين، والتى تستهدف إنقاذ حياة آلاف المواطنين وتقليل فترة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية.

وأشار وكيل الوزارة الي اهمية استمرار التعاون الكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة، منوهًا بأهمية ربط المستشفيات الجامعية بمستشفيات وزارة الصحة؛ من أجل القضاء على قوائم الانتظار في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن الاتفاق ينص على استفادة المرضى من جميع الخدمات الصحية المتاحة بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية .

كما تقدم بالشكر لإدارة المستشفى بقياده الدكتور احمد وفائي  والاطقم الطبية الدكتورة عبير عبدالقادر والدكتورة  ريم غازى  والدكتور اشرف وفائي و الأطقم التمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

إجراء 275 عملية جراحية لمرضى العيون برمد المنصورة خلال شهرين
إجراء 275 عملية جراحية لمرضى العيون برمد المنصورة خلال شهرين
إجراء 275 عملية جراحية لمرضى العيون برمد المنصورة خلال شهرين
إجراء 275 عملية جراحية لمرضى العيون برمد المنصورة خلال شهرين
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