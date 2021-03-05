هل يجوز أن أهب ثواب قراءة القرآن للميت؟.. الإفتاء تجيب

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على "فيس بوك": إن هبة ثواب قراءة القرآن للميت جائزة.





وأضاف ردا على سؤال مضمونة "هل يجوز لى أن أهب ثواب قراءة القرآن للميت؟" أن الإفتاء نفت عدم وصول ثواب قراءة القرآن للميت، وأجازت وهب الثواب، كأن تقول "اللهم أنى أهب ثواب مثل ثواب ما قرأت أو أهب ثواب ما قرأت لفلان أو لموتى المسلمين".





وأشار إلى أن الصدقة أيضا يجوز وهب ثوابها للميت، وأن بعض العلماء

زادوا وهب صلاة وصيام النافلة النافلة، فالأمر فى ذلك واسع، فلا نضيق واسعا

وباب خير يفعله المسلمون.









كيفية إهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت





ذكر

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز إهداء الأعمال الصالحة

للميت، منوهًا بأن هناك أعمالًا صالحة يؤديها الأحياء ويصل ثوابها

لأمواتهم.





وأوضح

مركز الأزهر، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في إجابته عن

سؤال: «ما حكم إهداء ثواب القربات للميت؟»، أن جميع العبادات المالية يصل

ثوابها إلى الميت، وبعض العبادات البدنية كالحج والدعاء والاستغفار يصل

ثوابها أيضًا إلى الميت، أما الصلاة فلا يصح أن يصلي أحدٌ عن أحد فرضًا ولا

نفلًا؛ ولكن إذا صلى وأهدى ثواب الصلاة إليه فجائز على الأصح.





وتابع

مركز الأزهر، وقال الإمام والمحدث "الزيلعي" في كتاب "تبيين الحقائق" تحت

باب الحج عن الغير: الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله

لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاةً كان أو صومًا أو حجًا أو قراءةَ قرآنٍ

أو أذكارًا إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ثوابُ ذلك إلى الميت

وينتفع به.