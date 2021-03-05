ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز أن أهب ثواب قراءة القرآن للميت؟.. الإفتاء تجيب

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:01 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء جمال
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على "فيس بوك": إن هبة ثواب قراءة القرآن للميت جائزة.

وأضاف ردا على سؤال مضمونة "هل يجوز لى أن أهب ثواب قراءة القرآن للميت؟" أن الإفتاء نفت عدم وصول ثواب قراءة القرآن للميت، وأجازت وهب الثواب، كأن تقول "اللهم أنى أهب ثواب مثل ثواب ما قرأت أو أهب ثواب ما قرأت لفلان أو لموتى المسلمين".

وأشار إلى أن الصدقة أيضا يجوز وهب ثوابها للميت، وأن بعض العلماء
زادوا وهب صلاة وصيام النافلة النافلة، فالأمر فى ذلك واسع، فلا نضيق واسعا
وباب خير يفعله المسلمون.


كيفية إهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت

ذكر
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز إهداء الأعمال الصالحة
للميت، منوهًا بأن هناك أعمالًا صالحة يؤديها الأحياء ويصل ثوابها
لأمواتهم.

وأوضح
مركز الأزهر، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في إجابته عن
سؤال: «ما حكم إهداء ثواب القربات للميت؟»، أن جميع العبادات المالية يصل
ثوابها إلى الميت، وبعض العبادات البدنية كالحج والدعاء والاستغفار يصل
ثوابها أيضًا إلى الميت، أما الصلاة فلا يصح أن يصلي أحدٌ عن أحد فرضًا ولا
نفلًا؛ ولكن إذا صلى وأهدى ثواب الصلاة إليه فجائز على الأصح.

وتابع
مركز الأزهر، وقال الإمام والمحدث "الزيلعي" في كتاب "تبيين الحقائق" تحت
باب الحج عن الغير: الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله
لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاةً كان أو صومًا أو حجًا أو قراءةَ قرآنٍ
أو أذكارًا إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ثوابُ ذلك إلى الميت
وينتفع به.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هل يجوز توزيع أجزاء القرآن بين أخوتي ووهب ثواب القراءة للوالد؟.. الإفتاء تجيب

هل قراءة القرآن من الموبايل لها نفس ثواب المصحف؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز هبة ثواب جميع العبادات للمتوفى؟

هل يجوز إهداء الصلاة على النبي للميت؟.. الإفتاء توضح

هل يجوز أن أهب ثواب ختم القرآن للأحياء ؟

حكم قراءة القرآن وإهداء أجرها للمتوفى .. بـ7 كلمات يصل له الثواب

ترشيحاتنا

استشاري يحذر من تناول منتجات الألبان والمكسرات بكثرة.. لهذا السبب |شاهد

بالجلباب .. رشدي أباظة يقرأ القرآن في أواخر أيامه.. صورة نادرة

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها

جنازات كل ساعة.. دولة جديدة تتصدر مصابي ووفيات كورونا

أفضل صيغة الصلاة على النبي يوم الجمعة

مجموعة الموت.. صدام عربي بين شباب بلوزداد والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

Advertisements

بعد تصديق الرئيس.. زيادة رسوم السيارات 6% سنويا فى قانون المرور

انخفاض ملحوظ..تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة

الحرارة تصل لـ 30 درجة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدًا

محسن عبد المسيح.. مكنش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا وحزين على الإسماعيلي.. فيديو وصور

قبل انطلاقها الأحد.. وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الإعدادية

بفستان أزرق .. ليلي أحمد زاهر تستعرض أناقتها في حفل زفاف دينا داش

10 مارس نهاية موعد إنذار بن شرقي لإدارة الزمالك.. تفاصيل

انتهاء حضانة الطفل بعد بلوغه سن 15 سنة.. مشروع قانون الأحوال الشخصية

بعد تأكيد الأطباء الوفاة .. مفاجأة في جثة شاب يكتشفها طبيب التشريح

شوبير يكشف تطورات جديدة ومهمة عن أزمة كهربا وموسيماني

تفاصيل صدام الــ3 دقائق بين موسيماني وكهربا .. وموقف اللاعب من البقاء بالأهلي

أخبار الرياضة.. تغريدة مثيرة من وكيل محمد صلاح تلمح بقرب رحيله من ليفربول.. بشرى سارة لـ جماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها

بفستان أزرق .. ليلي أحمد زاهر تستعرض أناقتها في حفل زفاف دينا داش

بعد طرحها في مصر.. تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا ياريس 2021.. صور