مستقبل وطن ينعى النائب كمال عامر

نعي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ونواب رئيس الحزب وكافة قيادات ونواب وأعضاء حزب مستقبل وطن، النائب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب .

وتوفي إلى رحمة الله اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم، الخميس، وذلك جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وتولى إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ونائبًا لها حتى 1997، ثم بعد ذلك شغل العديد من الوظائف المدنية البارزة مثل محافظًا لمطروح، ومحافظًا لأسوان و ويتولى حاليا رئاسة لجنة الجفاع والأمن القومي بالبرلمان .