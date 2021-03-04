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أخبار العالم

نتنياهو : لن نسمح لإيران بمحونا من الخريطة.. وبايدن مختلف معي

الخميس 04/مارس/2021 - 04:39 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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شيماء مصطفى
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بعدم السماح لإيران بمحو تل أبيب من الخريطة.

وقال نتنياهو لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "كرئيس وزراء لإسرائيل، لن نسمح لإيران بمحونا من خريطة التاريخ"، مؤكدًا أن تل أبيب منعت طهران من امتلاك سلاح نووي حتى الآن.

يأتي ذلك وسط مخاوف من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى لإعادة الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما يعارضه نتنياهو بشدة.

ولفت نتنياهو: "لقد عرفت الرئيس جو بايدن منذ ما يقرب من 40 عامًا.. اعتقد أنه صديق لإسرائيل.. أعرف أنه كذلك".

وعلى الرغم من ذلك، أضاف: "في بعض الأحيان، يمكن أن يكون لديك مع أفضل الأصدقاء اختلاف في الرأي".
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