ريال مدريد يعلن إصابة مهاجم الفريق وغيابه عن لقاء أتليتكو مدريد

أعلن ريال مدريد الإسباني، عن غياب مهاجم الفريق ماريانو دياز عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم استعدادا لمواجهة جاره أتلتيكو فى مدريد في الدوري الإسباني.

وكشف النادي في بيانه الرسمي، أنه بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها ماريانو اليوم، تبين إصابته بتمزق عضلي في فخذه الأيسر.

وكشف النادي في بيانه الرسمي، أنه بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها ماريانو اليوم، تبين إصابته بتمزق عضلي في فخذه الأيسر.





ويغيب إيدين هازارد عن ريال مدريد بسبب إصابة عضلية منذ 3 فبراير الماضي.







وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، بأن الثنائي هازارد وداني كارفخال لاعبا الريال لم يكن لهما أي دور خلال تدريبات الفريق اليوم، وأن هناك شكوك حول لحاق النجم البلجيكي بمواجهة الديربي.





وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائي كارفخال وهازارد تدربا بشكل منفصل اليوم الثلاثاء، وأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي كان يعول على تواجد النجم البلجيكي بمقاعد البدلاء في المباراة الحاسمة أمام أتليتكو.







وغاب هازارد عن مباراة الديربي الأول هذا الموسم والتي حقق فيها ريال مدريد فوزًا بهدفين دون رد.

كما بات هناك شكوك حول إمكانية مشاركة النجم البلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب ريال مدريد مع فريقه في مباراة الديربي أمام أتليتكو مدريد والمقرر لها مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني.