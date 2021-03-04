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أخبار العالم

الخارجية البريطانية تكشف سبب تجميد قرار إدانة إيران

الخميس 04/مارس/2021 - 04:52 م
الاتفاق النووي الإيراني
الاتفاق النووي الإيراني
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قسم الخارجي
أكدت الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، على احتفاظها بخيار إعادة طرح قرار إدانة إيران على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

وقالت الخارجية البريطانية وفق ما نقلته الشرق السعودية إن قرار تجميد قرار إدانة إيران جاء لمنح الوقت إلى الجهود المبذولة لحل المسائل العالقة. 

وأضافت: "نحث إيران على انتهاز الفرصة لإجراء حوار دبلوماسي وحضور اجتماع غير رسمي مع واشنطن". 

وتابعت الخارجية البريطانية: "إيران تتحمل مسؤولية المشاركة بـ"نية حسنة" لاسترجاع قيمة الاتفاق النووي". 

وكانت بريطانية قد سحبت قرار إدانة إيران لدى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغبة في إعادة الاتفاق النووي من جديد.
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