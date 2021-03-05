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برلمان

برلماني يطالب بضرورة تدخل تشريعي لتقنين أوضاع التوك توك لهذا السبب

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:00 ص
التوكتوك
التوكتوك
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أميرة خلف
قال النائب، سعودي عبد الرحمن عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب ، إن التوك توك أصبح بمثابة وسيلة ملموسة في الواقع، و شيء ضرورى لا غنى عنه ، لاسيما في المناطق الشعبية والريفية، وكذا الأماكن المجاورة للمدن، مؤكدًا على أن هناك ملايين من المواطنين يعملون عليه كوسيلة أساسية للتنقل ، فضلا عن اعتماد الآلاف منهم عليه كمصدر دخل أساسي ورئيسي ، يسهم في فتح بيوت الكثير من أفراد الأسر المصرية.


وطالب "عبد الرحمن " في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة التدخل التشريعي في هذا الأمر ، حيث إنه لا وجود لأي رقابة عليه من أي من الأجهزة التنفيذية المعنية، موضحًا أن ذلك يسهم في تقنين اوضاعه ، وكذا أساليب رصده ، فضلا عن أنه سيقضي على العشوائية الناجمة عنه ، والتي تتسبب في تعطل حركة المرور وازدحام الشوارع، قائلًا:" التكاتك مش مرخصة و ده شيء مخالف، ومينفعش يتساب كدا ، ويتطلب تدخل تشريعي للتقنين من أوضاعه، ولابد من العمل على وجود حلول فعالة ، بحيث لا يضر العاملين عليه من المواطنين البسطاء والمنتفعين من ورائه من جهة، ولا يضر بالمواطنين الذين يتخذونه وسيلة أساسية للتنقل من جهة أخرى، وفي نفس الوقت يكون في رقابة من الدولة عليه".



وعن مقترحات لتقنين أوضاع "  التوك توك " ، أوضح  عضو مجلس النواب أن تقنين أوضاع التكاتك يتطلب ورش عمل خاصة بها، على أن يتم طرح هذه الفكرة على طاولة مجلس النواب، لمناقشتها من قبل المجلس والحكومة ، وكذا اللجان النوعية، وهذا وفقا لرأيه الشخصي.




جاء ذلك بعد أن قدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الإقترحات والشكاوى، عضو مجلس النواب عن الدائرة التاسعة.. الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي،  ووزير التنمية المحلية، محمود شعراوي بشأن معاناة وأزمة الأهالي بالدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة والتي تضم كل من الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات من التوكتوك وتكرار ارتكاب الجرائم من خلاله. 


وأكد علي ان أزمة التوكتوك تظل آفة كبيرة بالشارع المصري، حيث لا رقابة عليه من أي من الأجهزة التنفيذية المعنية، ومن ثم يكون سبب دائم في تعطيل حركة المرور، ويزداد الأمر بارتكاب الجرائم من خلاله، وأصبح عنوان للفوضى بجميع الشوارع.
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