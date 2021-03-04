إحباط هجوم ارهابي بمقاطعة كالينينجراد الروسية .. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها إ علان هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم ، عن إلقاء القبض على شخص كان يخطط لشن هجوم إرهابي في أحد مرافق الطاقة بمقاطعة كالينينجراد، غرب البلاد.





وذكرت هيئة الأمن الفدرالية في بيان لها أن الموقوف، وهو يحمل الجنسية الروسية، كان يخطط لتنفيذ الهجوم "لدواعي كراهية السلطات"، مشيرة إلى أنه كان يعمل أيضا على "تجنيد سكان محليين للمشاركة في أنشطة إرهابية".





وأكدت الهيئة أن عناصر الأمن عثروا في منزل المتهم على قنبلة يدوية الصنع وإرشادات بخصوص كيفية تصنيعها ومكونات لإنتاج متفجرات، بالإضافة إلى "مواد مسيئة للسلطات التنفيذية والتشريعية الروسية".