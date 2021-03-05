برلمانية: استخراج التراخيص للتكاتك يمكننا من معرفة المتسبب أثناء وقوع الجريمة

قالت النائبة، هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، إن طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من اعضاء مجلس النواب بهدف تقنين أوضاع التكاتك أمر جيد، لافتة إلى أنه وعلى الجانب الآخر من الصورة ، فإننا نجد مجموعة كبيرة في المجتمع تعتمد وبشكل رسمي على التوك توك، كونه أحد أهم وسائل المواصلات السريعة، بالنسبة لقاطنى القرى والنجوع والأرياف.

وتابعت: التكاتك بمثابة مصدر رزق كبير للشباب والحرفيين العاملين في هذا المجال، إلى جانب الصناعات المغذية للتكاتك، موضحة أن التكاتك ساهمت في خلق الكثير من فرص العمل للآلاف الشباب من الأيدي العاملة منهم، متسائلة:" هل في هذه الحالة ، هنقدر نوقف مصدر رزق لآلاف الشباب بجرة قلم!؟ مش ممكن ".













وكشفت " أبو السعد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن أهم المقترحات التي يمكن أن تساهم وبصورة كبيرة في تقنين أوضاع التكاتك ، والتي تمثلت في الآتي: عدم دخول التكاتك في المدن البكري لتجنب حدوث اختناق مروري، وتقنين اوضاعه ، مع وجوبية ترخيصه ، حيث أن معظم التكاتك غير مرخصة، وترخيصها يمكننا عند حدوث الجرائم من معرفة المسئول والمتسبب في حدوثها.













وأوضحت عضو مجلس النواب أننا نقف ما بين طرفين مهمين، و لابد من العمل على ضرورة وجود مصادر أخري لتلك الفئة من المواطنين، سواء العاملين عليه بدافع تحقيق الرزق، أو المواطنين الذين يستقلونه بدافع التنقل، كونه من الوسائل السهلة والسريعة، و أيضا ضرورة توفير فرص التشغيل لهم ، وكيف يحصل عليها المواطنين جراء إيقاف هذا الكائن .













جاء ذلك بعد أن تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الإقترحات والشكاوى، عضو مجلس النواب عن الدائرة التاسعة.. الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، محمود شعراوي بشأن معاناة وأزمة الأهالي بالدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة والتي تضم كل من الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات من التوكتوك وتكرار ارتكاب الجرائم من خلاله.



