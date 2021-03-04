تحرك عاجل من النواب لتقنين أوضاع التوك توك..برلمانيون: وجوده أمر واقعي.. ومصدر رئيسي لدخل الآلاف من الشباب .. ومطالب بـ وجوبية ترخيصه

أمين سر محلية النواب:

التوك توك ظاهرة خطيرة تهدد الآلاف المواطنين في المجتمع





لتقنين أوضاعها.. نائب يطالب بورش عمل خاصة للتكاتك





برلمانية:

التكاتك ساهمت في خلق فرص عمل للآلاف الشباب من الأيدي العاملة





تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى، عضو مجلس النواب عن الدائرة التاسعة.. الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، محمود شعراوي بشأن معاناة وأزمة الأهالي بالدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة والتي تضم كلا من الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات من التوكتوك وتكرار ارتكاب الجرائم من خلاله.





وحول هذا الأمر، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب ان أزمة التوكتوك تظل آفة كبيرة بالشارع المصري، بسبب عدم وجود رقابة عليه، وتسببه الدائم في تعطيل حركة المرور، ويزداد الأمر بارتكاب الجرائم من خلاله، وأصبح عنوان للفوضى بجميع الشوارع.





كما أشاروا إلى وأنه رغم الجرائم التى يتسبب فيها، إلا أنه يعد مصدر الدخل الرئيسي للالاف من الشباب، مطالبين بضرورة الوصول إلى حل أمثل يضمن عدم الإضرار بالعاملين عليه والمنتفعين من ورائه من جهة، وحماية المصريين من تعرضهم لجرائمه من جهة أخرى.





بداية قال النائب، عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بالبرلمان، إنه خلال اجتماع لجنة التنمية المحلية أمس بمجلس النواب، تم تقديم العديد من طلبات الإحاطة بشأن تقنين أوضاع التوك توك، لافتا إلى أن هناك العديد من المقترحات التي قدمت من لجنة الإدارة المحلية في الفصل التشريعي السابق، وتم التحدث عنها ومناقشتها خلال الاجتماع .





وأوضح " درويش " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التوك توك بمثابة أمر واقعي ولا يمكن الاستغناء عنه بأية حال ، لا سيما وأن هناك شرائح كبيرة من المجتمع تستقل هذه الوسيلة بشكل أساسي ورئيسي، خاصة في المناطق الشعبية.





مؤكدًا أنه لو تم تطبيق المقترحات التي تمت مناقشتها بالأمس، من تقنين أوضاعه، وتحديد مسؤلياته، وكذا إجراءات الترخيص ، وتشديد الرقابة عليه ، فإن ذلك من شأنه أن يقضي على مشاكل التكاتك بأكملها والتي يعاني منها كافة المصريين على مستوى محافظات الجمهورية





وأكد أمين سر محلية النواب أن التوك توك أصبح من أهم الظواهر الخطيرة التي تهدد ملايين المواطنين في المجتمع المصري، ولابد من الوقوف على حل سليم للقضاء على المشاكل التي يتسبب في حدوثها.





من جانبه قال النائب، سعودي عبد الرحمن عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب ، إن التوك توك أصبح بمثابة وسيلة ملموسة في الواقع، و شيء ضرورى لا غنى عنه ، لاسيما في المناطق الشعبية والريفية، وكذا الأماكن المجاورة للمدن، مؤكدًا على أن هناك ملايين من المواطنين يعملون عليه كوسيلة أساسية للتنقل ، فضلا عن اعتماد الآلاف منهم عليه كمصدر دخل أساسي ورئيسي ، يسهم في فتح بيوت الكثير من أفراد الأسر المصرية.





وطالب "عبد الرحمن " في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"





بضرورة التدخل التشريعي في هذا الأمر ، حيث إنه لا وجود لأي رقابة عليه من أي من الأجهزة التنفيذية المعنية، موضحًا أن ذلك يسهم في تقنين اوضاعه ، وكذا أساليب رصده ، فضلا عن أنه سيقضي على العشوائية الناجمة عنه ، والتي تتسبب في تعطل حركة المرور وازدحام الشوارع، قائلًا:" التكاتك مش مرخصة و ده شيء مخالف، ومينفعش يتساب كدا ، ويتطلب تدخل تشريعي للتقنين من أوضاعه، ولابد من العمل على وجود حلول فعالة ، بحيث لا يضر العاملين عليه من المواطنين البسطاء والمنتفعين من ورائه من جهة، ولا يضر بالمواطنين الذين يتخذونه وسيلة أساسية للتنقل من جهة أخرى، وفي نفس الوقت يكون في رقابة من الدولة عليه".





وعن مقترحات لتقنين أوضاع " التوك توك " ، أوضح عضو مجلس النواب أن تقنين أوضاع التكاتك يتطلب ورش عمل خاصة بها، على أن يتم طرح هذه الفكرة على طاولة مجلس النواب، لمناقشتها من قبل المجلس والحكومة ، وكذا اللجان النوعية، وهذا وفقا لرأيه الشخصي.





و في سياق متصل قالت النائبة، هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، إن طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من اعضاء مجلس النواب بهدف تقنين أوضاع التكاتك أمر جيد، لافتة إلى أنه وعلى الجانب الآخر من الصورة ، فإننا نجد مجموعة كبيرة في المجتمع تعتمد وبشكل رسمي على التوك توك، كونه أحد أهم وسائل المواصلات السريعة، بالنسبة لقاطنى القرى والنجوع والأرياف.

وتابعت: التكاتك بمثابة مصدر رزق كبير للشباب والحرفيين العاملين في هذا المجال، إلى جانب الصناعات المغذية للتكاتك، موضحة أن التكاتك ساهمت في خلق الكثير من فرص العمل للآلاف الشباب من الأيدي العاملة منهم، متسائلة:" هل في هذه الحالة ، هنقدر نوقف مصدر رزق لآلاف الشباب بجرة قلم!؟ مش ممكن ".





وكشفت " أبو السعد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن أهم المقترحات التي يمكن أن تساهم وبصورة كبيرة في تقنين أوضاع التكاتك ، والتي تمثلت في الآتي: عدم دخول التكاتك في المدن البكري لتجنب حدوث اختناق مروري، وتقنين اوضاعه ، مع وجوبية ترخيصه ، حيث أن معظم التكاتك غير مرخصة، وترخيصها يمكننا عند حدوث الجرائم من معرفة المسئول والمتسبب في حدوثها.



