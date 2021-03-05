ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. رحيل الفنانة ليلى الإسكندرانية في هدوء

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:30 م
صدى البلد
Advertisements
منار شعبان
رحلت عن عالمنا الفنانة ليلى الإسكندرانية، بعد تعرضها لأزمة صحية، وكان رحيلها في هدوء بعكس أدوار السيدة الشعبية التي تحدث صخبا بمجرد ظهورها على الشاشة.

شاهد أيضا:

كان لـ ليلى الإسكندرانية ظهور مميز بالرغم من صغر الأدوار التي كانت تقدمها ولكنها تركت أثرا بارزا بين المشاهدين وجعلت المخرجين يعتمدون عليها في أدوار السيدة الشعبية التي تقتحم أي "خناقة" في أحد المشاهد وكان لها العديد من الافيهات التي لم ينسها الكثيرون وأشهرهم "الله يخربيتك يا اسماعيل " في فيلم غبي منه فيه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول الفنانة الراحلة ليلي الإسكندرانية من خلال الفيديوجراف التالي.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

بهاف ستومك.. كنزي عمرو دياب في أحدث ظهور لها..صور

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب

أوين يكشف سرا.. ماني رفض الحصول على ركلة جزاء حتى لا يسجلها صلاح

تحذير هام من وزارة البترول بسبب "فيس بوك"

شاهد أحدث ظهور لـ كريم فهمي برفقة زوجته

قبل انطلاقها الأحد.. وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الإعدادية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب