فيديوجراف.. رحيل الفنانة ليلى الإسكندرانية في هدوء

رحلت عن عالمنا الفنانة ليلى الإسكندرانية، بعد تعرضها لأزمة صحية، وكان رحيلها في هدوء بعكس أدوار السيدة الشعبية التي تحدث صخبا بمجرد ظهورها على الشاشة.





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كان لـ ليلى الإسكندرانية ظهور مميز بالرغم من صغر الأدوار التي كانت تقدمها ولكنها تركت أثرا بارزا بين المشاهدين وجعلت المخرجين يعتمدون عليها في أدوار السيدة الشعبية التي تقتحم أي "خناقة" في أحد المشاهد وكان لها العديد من الافيهات التي لم ينسها الكثيرون وأشهرهم "الله يخربيتك يا اسماعيل " في فيلم غبي منه فيه.





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول الفنانة الراحلة ليلي الإسكندرانية من خلال الفيديوجراف التالي.