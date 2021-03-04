برلمانية عن تطبيق منظومة الخبز الجديدة : ستضمن ذهاب الدعم لمستحقيه

ثمنت النائبة، فرحة الشناوي عضو مجلس النواب، جهود الحكومة، في مواجهة قضايا المواطن لاسيما فئة محدودي الدخل، مؤكدًة أنهم أكثر الفئات إحتياجا لتوفير حياة كريمة لهم.





و قالت" فرحة" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إن الهدف الرئيسي من تطبيق منظومة الخبز الجديدة هو ذهاب الدعم لمستحقيه، مؤكدة أن ذهاب الدعم للمواطن فى صورة نقدية ، ستسهم في حصول المواطن على الحصة التي يحتاجها من الخبز بسهولة ويسر، وما يتبقي يتم وضعه في حسابه يشتري به ما يريد، إلى جانب ضمان عدم استعمال الخبز فى أي أغراض أخرى لغير الإنسان، معقبة:" لا يجوز أن ينتفع بالدعم مواطنون ليسوا بحاجة إليه، وهذه المنظومة حيال تنفيذها ستذهب إلى أكثر المواطنين استحقاقا للدعم".





جاء ذلك بعد أن قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مرعي، بحضور أحمد كمال مدير مشروع جمعيتي بوزارة التموين، إن الوزارة تدرس تطبيق منظومة الخبز الجديدة من خلال الدعم النقدي المشروط، بعد انتهاء جائحة كورونا. ومن المقرر أن يحصل المواطن على قيمة دعم الخبز نقدا داخل بطاقة التموين بدلا من الدعم العيني الممثل في 5 أرغفة/يوميا للفرد بشرط تحول المنظومة إلى الدعم النقدي المشروط.





وأشار إلى أن تحرير منظومة المخابز أمر جيد، وتساعد علي فتح مجالات للعمل لافتا إلى أن الدعم النقدي المشروط لا يوجد فيه تضخم والمواطن سيكون سيد المنظومة أكثر مما هو الآن.



