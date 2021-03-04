جنوب أفريقيا تفوز بذهبية التتابع في البطولة الإفريقية للدراجات

شهدت منافسات اليوم الثالث بالبطولة الأفريقية للدراجات رقم 15 للطريق والمقامة بمدينة ٦ أكتوبر خلال الفترة من 2 الي 6 مارس الجاري منافسات شرسة وقوية.





وتوجت جنوب أفريقيا بالمركز الأول في سباق تتابع مختلط "ضد الساعة" ، بعدما قطع الفريق الجنوب أفريقي مسافة السباق البالغة 28 كيلومتر في زمن قدره 39 دقيقة و18 ثانية و24 جزء من الثانية.





وجاء منتخب رواندا في المركز الثاني متأخرا بفارق 3 دقائق و43 ثانية و3 أجزاء من الثانية.





واحتل المنتخب الأثيوبي المركز الثالث متأخرا عن متصدر السباق بزمن قدره 5 دقائق و13 ثانية و88 جزء من الثانية.



