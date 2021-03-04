جنوب أفريقيا تفوز بذهبية التتابع في البطولة الإفريقية للدراجات

شهدت منافسات اليوم الثالث بالبطولة الأفريقية للدراجات رقم 15 للطريق والمقامة بمدينة ٦ أكتوبر خلال الفترة من 2 الي 6 مارس الجاري منافسات شرسة وقوية.
وتوجت جنوب أفريقيا بالمركز الأول في سباق تتابع مختلط "ضد الساعة" ، بعدما قطع الفريق الجنوب أفريقي مسافة السباق البالغة 28 كيلومتر في زمن قدره 39 دقيقة و18 ثانية و24 جزء من الثانية.
وجاء منتخب رواندا في المركز الثاني متأخرا بفارق 3 دقائق و43 ثانية و3 أجزاء من الثانية.
واحتل المنتخب الأثيوبي المركز الثالث متأخرا عن متصدر السباق بزمن قدره 5 دقائق و13 ثانية و88 جزء من الثانية.
من ناحية اخرى تنطلق في التاسعة صباح غدا الجمعة منافسات سباق الطريق الجماعي للناشئات ثم بعدها سباقالطريق الجماعي الناشئين، والتي تشهد اقوي المنافسات بين الدول المشاركة.