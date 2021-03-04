ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جنوب أفريقيا تفوز بذهبية التتابع في البطولة الإفريقية للدراجات

الخميس 04/مارس/2021 - 05:04 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
شهدت منافسات اليوم الثالث بالبطولة الأفريقية للدراجات رقم 15 للطريق والمقامة بمدينة ٦ أكتوبر خلال الفترة من 2 الي 6 مارس الجاري منافسات شرسة وقوية.

وتوجت جنوب أفريقيا بالمركز الأول في سباق تتابع مختلط "ضد الساعة" ، بعدما قطع الفريق الجنوب أفريقي مسافة السباق البالغة 28 كيلومتر في زمن قدره 39 دقيقة و18 ثانية و24 جزء من الثانية.

وجاء منتخب رواندا في المركز الثاني متأخرا بفارق 3 دقائق و43 ثانية و3 أجزاء من الثانية.

واحتل المنتخب الأثيوبي المركز الثالث متأخرا عن متصدر السباق بزمن قدره 5 دقائق و13 ثانية و88 جزء من الثانية.

من ناحية اخرى تنطلق في التاسعة صباح غدا الجمعة منافسات سباق الطريق الجماعي للناشئات ثم بعدها سباقالطريق الجماعي الناشئين، والتي تشهد اقوي المنافسات بين الدول المشاركة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الداخلية يكرم عددا من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة.. صور

طريقة علاج الخلعة بالحلبة والأعشاب

بالريال السعودي .. سعر فستان مايا دياب في أحدث ظهور