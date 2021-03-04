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فن

جابوا سيرته وبحبك من زمان.. أصالة وأنغام وشيرين الأكثر استماعا في مصر

الخميس 04/مارس/2021 - 07:03 م
صدى البلد
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أ ش أ
تصدرت المطربات أصالة وأنغام وشيرين قائمة الفنانات الأكثر استماعا في مصر، وفق إحصائية صدرت اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الاثنين المقبل.

كانت أغنيتا "جابوا سيرته" لأصالة، و"بحبك من زمان" لشيرين الأكثر استماعا، طبقا للإحصائية التي أصدرتها المنصة العالمية للبث الموسيقي "ديزر" .

وقررت المنصة إطلاق 3 برامج بودكاست على المنصة العالمية لإظهار قوة المرأة في صناعة الموسيقى تقودها نساء عربيات قويات، وتتميز بقصص ومواضيع حول مختلف القضايا التي تواجهها النساء في المنطقة، أبرزها في مصر مثل "استراحة قهوة" مع ناتالي مرسي ونادين شلهوب.

وأشار البيان إلى أنه سيتم يوم الاثنين المقبل ترويج سلسلة تشغيل "النساء وراء الموسيقى" الجديدة ، التي تقدمها منصة "ديزر" ، لكتاب الأغاني والمنتجين والموسيقيين الذين كتبوا أو أنتجوا أو أدوا حفلات موسيقية عالمية، كما سيكون لكل امرأة قائمة تشغيل خاصة بها تتميز ببعض المسارات الأكثر شهرة، التي ساهمت فيها.

وكشفت المنصة، في بيانها، عن تخصيصها في هذا اليوم مكانا بارزا "للموسيقى الإلكترونية" مع سلسلة قوائم تشغيل "100٪" لفنانات لدعمهن ، كما تطلق معلومات وإضافات قيمة حول بعض القضايا المتعلقة بتمثيل المرأة في صناعة الموسيقى.
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