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توك شو

حمادة الرمحي : الشائعات أكثر التحديات التي تواجه مصر

الخميس 04/مارس/2021 - 05:47 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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البهي عمرو
قال الكاتب الصحفى حمادة الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن هناك شائعات تخرج بشكل مستمر ويومي عن مصر، موضحًا أن هذا يتم من أجل زعزعة الأمن الداخلي.

وأضاف حمادة الرمحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " قلب مصر" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامى مصطفى عطا، أن ملف الإعلام الخارجي، و الشائعات من أكثر التحديات التى تواجه مصر فى الفترة الأخيرة، وتحديدًا من ثورة 30-6 وحتى الان.

ولفت إلى أنه يحذر المواطنين المصريين من الوقوع فى فخ حروب الجيل الرابع، مؤكدًا أن الحروب التى تعادى مصر تستخدم هذه الأسلحة لاستهداف مصر.

وأشار إلى أن حروب الجيل الرابع و الخامس تستهدف القطاع المدني، وذلك من خلال الشائعات التى تبث.

وفى سياق آخر قال حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن دعاية المرشحين اختلفت تماما بنسبة تقترب من 70 أو 80 % بسبب اختلاف العصر والمرشحين أنفسهم لأن أغلب المرشحين من شباب الصحفيين المعاصرين للتقدم التكنولوجي.


وأضاف الرمحي في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد "  أن الدعاية الحقيقية هي الدعاية التكنولوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الذكية، والوتس أب  والفيس بوك، وأيضا المكالمات التلفونية العادية.


وأوضح الرمحي، أن الدعاية التقليدية تراجعت بنسبة عاليه جدا، ولذلك فأن لكل مرشح مجموعة بسيطة من اللوحات والدعاية المستخدمة، ولها عدة أسباب منها:

1 -  التقدم التكنولوجي الرهيب، الذي فرض نفسه هذا العصر.

2 - أزمة " كورونا " التي خوفت المرشحين من المرور علي الصحف والدعاية العادية التقليدية وتوزيع المنشورات اليدوية.

3 - التقلبات الجوية التي تمنع المرشحين من المرور علي الصحفيين.

4 - الوسيلة التكنولوجية الحديثة الأسرع والاكثر وصولا وعوائدها ونتائجها مضمونة وفعالة.


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