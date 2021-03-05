برلمانية: القوانين القادمة تساند الفلاح.. ويجب رفع سعر المحاصيل لزيادة دخل المزارعين

قالت النائبة أميرة الحداد، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت بزيادة سعر جميع المحاصيل، قائلة أنهم طالبوا بتحسين زيادة سعر المحاصيل، وليس تحت شرط القمح فقط، لافتة إلى أن ليس هناك أى قرارات نهائية تم إتخاذها .





وأضافت الحداد، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن الفلاح يعانى من قلة الدخل وأن إنتاج المحاصيل الزراعية غير مثمرة وغير مربحة للفلاح، مضيفة أما لمحصول القمح فهو محصول رئيسى و يجب رفع ثمنه وذلك لتشجيع الفلاح لزراعة أرضه وعدم هجرها وإلا نعود لاستيراد القمح من الخارج .





وأشارت عضو لجنة الزراعة، إلى أن نقابة الفلاحين فى القانون الجديد سيكون لها دور، موضحة أن القوانين التى سيتم مناقشتها فى الفترة القادمة ستقف بجوار الفلاح .





وكان حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، طالب بزيادة سعر إردب القمح من 700 جنيه إلى 800 جنيه بحد أدنى، مؤكدًا ضرورة «تنفيذ المادة 29 من الدستور المصري، والتي تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، بالاتفاق مع الاتحادات، والنقابات، والجمعيات الزراعية».





وقال أبوصدام ، «عام 2021 هو عام القمح يشهد زيادة المساحة المنزرعة، من الأقماح الي3.418 مليون فدان بزيادة 16 ألف فدان عن العام الماضي طبقا لتصريحات وزارة الزراعة، ويتوقع إنتاجيه تزيد على 9 ملايين طن، باعتبار متوسط إنتاج الفدان 2.7 طن».





وأضاف أن «شهر أبريل يشهد بداية توريد الاقماح وتفعيل البورصة السلعية والنطق بالحكم في قضية»فساد القمح الكبرى ، مؤكدًا ضرورة تحفيز مزارعي الاقماح للاستمرار والتوسع في زراعته، لتقليص الفجوة الكبيرة، ما بين الإنتاج، والاستهلاك من الأقماح، حيث احتلت مصر المركز الأول عالميا في استيراد الأقماح- نستورد ما يقارب الـ 13مليون طن من الأقماح سنويا بمليارات الدولارات.