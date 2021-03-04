قطر تعين قائما بأعمال سفيرها لدى مصر

كشفت مصادر إلى فضائية الشرق السعودية عن تعيين قطر فهد بن راشد المريخي وزيرا مفوضا وقائما بأعمال السفير لدى القاهرة.





ومن ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، على سعي قطر لعودة العلاقات مع مصر إلى دفئها، وأن تكون العلاقات طيبة ومتينة بين الدولتين.





وقال وزير الخارجية القطري على هامش مشاركته في اجتماع الجامعة العربية: "لقائي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري اتسم بالإيجابية والتفاؤل من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها".



