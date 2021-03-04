بابافسيليو: الأهلي منظومة احترافية.. ولعبت ضد موسيماني في اليونان

أكد القبرصي نيكوديموس بابافسيليو، المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، إنه حضر اليوم إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة لإجراء دراسة، وذلك ضمن اشتراطات تجديد «رخصة برو» التدريبية في إنجلترا، التي يتم تجديدها كل ٣ سنوات.





وأضاف أن «رخصة برو» تتطلب عمل دراسة لأحد الأندية، لذلك حرص على اختيار نادٍ كبير بقيمة وحجم الأهلي بطل إفريقيا، الذي يدار بشكل احترافي، وهو ما يعلمه منذ وجوده في مصر ولمسه بصورة كبيرة من خلال حضوره اليوم إلى مقر النادي.





وأكد المدرب القبرصي أنه سبق أن لعب ضد بيتسو موسيماني في الدوري اليوناني، أثناء مشواريهما كلاعبين، وأن الجنوب إفريقي يسير بشكل مميز مع الأهلي، ونجح في تحقيق بطولات مع الفريق منذ توليه المهمة.





وأشار المدرب القبرصي إلى أنه تابع نجاحات الأهلي مؤخرا، وأبرزها التتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية التي أقيمت خلال شهر فبراير الماضي.



