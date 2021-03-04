زراعة النواب : التموين هي المسئولة عن تحديد زيادة أسعار المحاصيل

أكد طلبة النحال، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت بزيادة أسعار المحاصيل كالقمح وقصب السكر والفول والأرز، مشيرًا إلى أن تحديد الأسعار يصدر من وزارة التموين .

وقال النحال، فى تصريحات خاصة، لـ"صدى البلد"، أنه كلما زاد سعر المحاصيل كلما زاد دخل الفلاح الذى يعانى من قلة الدخل من وراء هذه المحاصيل الرئيسية .





وأضاف النحال، أنه بعد مطالبة نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، بزيادة سعر إردب القمح من 700 جنيه إلى 800 جنيه بحد أدنى ، أن وزارة التموين هى المسئولة عن تحديد زيادة اسعار المحاصيل .

يذكر أن حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، طالب بزيادة سعر إردب القمح من 700 جنيه إلى 800 جنيه بحد أدنى، مؤكدًا ضرورة «تنفيذ المادة 29 من الدستور المصري، والتي تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، بالاتفاق مع الاتحادات، والنقابات، والجمعيات الزراعية».

وقال "عام 2021 هو عام القمح يشهد زيادة المساحة المنزرعة، من الأقماح الي3.418 مليون فدان بزيادة 16 ألف فدان عن العام الماضي طبقا لتصريحات وزارة الزراعة، ويتوقع إنتاجيه تزيد على 9 ملايين طن، باعتبار متوسط إنتاج الفدان 2.7 طن".

وأضاف أن "شهر أبريل يشهد بداية توريد الاقماح وتفعيل البورصة السلعية والنطق بالحكم في قضية»فساد القمح الكبرى ، مؤكدًا ضرورة تحفيز مزارعي الاقماح للاستمرار والتوسع في زراعته، لتقليص الفجوة الكبيرة، ما بين الإنتاج، والاستهلاك من الأقماح، حيث احتلت مصر المركز الأول عالميا في استيراد الأقماح- نستورد ما يقارب الـ 13مليون طن من الأقماح سنويا بمليارات الدولارات.