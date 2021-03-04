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ديني

أسامة الأزهري يهنئ ملك الأردن بمرور مائة عام على تأسيس المملكة

الخميس 04/مارس/2021 - 05:15 م
أسامة الأزهري يهنيء
أسامة الأزهري يهنيء ملك الأردن
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عبد الرحمن محمد
هنأ الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف الملك عبدالله الثاني ملك الأردن والشعب الأردني الشقيق بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال الأزهري في بيان له، إن الأردن على مدى مائة عام سطرت أحرفًا خالدة في سجل المنطقة العربية، ونجحت في إحراز انجازات تنموية على المستوى المحلي والعالمي وقدمت نموذجا وطنيا مستقرا وملهما في المنطقة.
 
وأشار الأزهري إلى الأخوة العميقة والدور الإقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان -مصر والأردن- في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة، وتكاتف الدولتين  للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب والجماعات المتطرفة. 

ودعا الأزهري أن يحفظ الله المملكة الأردنية الشقيقة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار، وأن تحقق المزيد من التقدم والرخاء ، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة  وأن يعم السلام والخير العالم كله .

ويوافق شهر أبريل المقبل مرور مائة عام على دخول الملك المؤسس عبدالله الأول الى عمان وتوحيد المناطق الاردنية وترتيب الشؤون الاردنية.
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