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5 دول غربية تتخذ خطوات غير مسبوقة لتسريع تطوير لقاحات معدلة لكورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 05:22 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
عرضت قناة العربية تقرير فيديو يوضح أن بريطانيا و 4 دول تسعى فى هذه الفترة لتسريع تطوير لقاحات معدلة لفيروس كورونا وذلك بسبب التحورات. 

وأوضحت القناة أن وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية كشفت أن اللقاحات المعدلة لن تحتاج إلى موافقات جديدة و دراسات مطولة.

وأكدت القناة أن الدول الـ 5 التى ستقوم بـ تسريع تطوير لقاحات كورونا هي: بريطانيا و استراليا، و كندا و سويسرا و سنغافورة".

وقد قال رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج، اليوم الخميس، إن دول وسط وشرق أوروبا تشهد عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، وارتفاع حالات الإصابة الجديدة في العديد من دول غرب أوروبا.

وأضاف هانز كلوج - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - "أن ما تشهده مستشفياتنا والطواقم الطبية من ضغط مستمر جراء الوباء لا يقابل بأعمال تضامن وتعاون طبي بين جيراننا الأوروبيين.. ومع ذلك، بعد مرور أكثر من عام على انتشار الوباء، لا ينبغي أن تكون أنظمتنا الصحية في هذا الوضع".
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