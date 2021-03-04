5 دول غربية تتخذ خطوات غير مسبوقة لتسريع تطوير لقاحات معدلة لكورونا

عرضت قناة العربية تقرير فيديو يوضح أن بريطانيا و 4 دول تسعى فى هذه الفترة لتسريع تطوير لقاحات معدلة لفيروس كورونا وذلك بسبب التحورات.





وأوضحت القناة أن وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية كشفت أن اللقاحات المعدلة لن تحتاج إلى موافقات جديدة و دراسات مطولة.





وأكدت القناة أن الدول الـ 5 التى ستقوم بـ تسريع تطوير لقاحات كورونا هي: بريطانيا و استراليا، و كندا و سويسرا و سنغافورة".





وقد قال رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج، اليوم الخميس، إن دول وسط وشرق أوروبا تشهد عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، وارتفاع حالات الإصابة الجديدة في العديد من دول غرب أوروبا.



