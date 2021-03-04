تكسير زجاج.. غرف الغضب لمساعدة المتضررين نفسيا من فيروس كورونا.. فيديو

أذاعت فضائية "يورو نيوز"، تقريرا تحت عنوان "غرف الغضب" للتنفيس عن الضغط النفسي خلال جائحة كورونا.





وأوضحت "يورو نيوز"، أن طبيبة أمريكية أنشأت عددا مما تسميه بـ"غرف الغضب" لمساعدة المتضررين نفسيا بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد في التنفيس عن مشاعرهم السلبية.





وأشارت "يورو نيوز"، أن العالم يشهد ارتفاعا في طلب خدمات المعالجين والأطباء النفسيين بسبب زيادة الضغط الناتج عن تداعيات الأزمة.





وتابعت أن الطبيبة ييشيكا بود توفر تلك الغرف لمن يعانون من آثار الإغلاقات المفروضة للحد من انتشار الفيروس في ولاية كاليفورنيا ضمن برنامج باسم "Smash RX".





وأردفت "يورو نيوز"، أن البرنامج يقوم على إتاحة الفرصة للأشخاص بالتنفيس عن غضبهم بتكسير محتويات تلك الغرف خلال حصص في فترات زمنية محددة، وتقوم "بود"، بمراقبة وتوجيه المرضى خلال تلك العملية كما تستخلص من سلوكهم معلومات لمساعدتهم في تحسين صحتهم النفسية، ولاقى البرنامج إقبالا كبيرا حتى صارت "بود"، قلقة من احتمالية عدم قدرتها على توفير ما يكفي من الأواني والزجاج للتكسير.