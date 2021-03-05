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محافظات

لمدة 16 ساعة.. قطع المياه عن 10 مناطق رئيسية بالقاهرة غدا

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:00 ص
قطع المياه عن 10
قطع المياه عن 10 مناطق رئيسية بالقاهرة غدا
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عبد العزيز جمال - آمنه عبدالعظيم

أعلنت محافظة القاهرة قطع مياه الشرب عن 10 مناطق غدا السبت بسبب أعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبرى السواح والذى يستلزم تحويل مسار خط قطر 1000مم بميدان السواح.

و تشمل مناطق الانقطاع : ( ميدان روكسى – شارع الميرغنى – شارع سيد المرغنى – إبراهيم اللقانى – نزيه خليفة – قصر البارون – فندق البارون – قصر الاتحادية – ميدان الأمير عبد القادر جيلانى وشارع المطرية بمنطقة الزيتون).

وأوضحت المحافظة أنه سيتم ضعف المياه عن مناطق ( ميدان صلاح الدين ومتفرعاته )، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 6/ 3/ 2021 وحتى الساعة الثانية صباح اليوم التالى الموافق 7 / 3 / 2021 .

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى.
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