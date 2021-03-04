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محافظات

هاني شاكر: بورسعيد تستحق لقب "عاصمة الثقافة المصرية"

الخميس 04/مارس/2021 - 05:31 م
هاني شاكر: بورسعيد
هاني شاكر: بورسعيد تستحق لقب "عاصمة الثقافة المصرية"
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عبدالعزيز جمال
قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، اليوم الخميس، إن بورسعيد تستحق لقب عاصمة الثقافة المصرية 2021.

وأضاف، في تصريحات له للإعلاميين فور وصوله مقر إقامته بمحافظة بورسعيد، استعدادًا لإحياء الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية،: "سعيد بتواجدي مع جمهور عظيم احتفالًا بالمدينة الباسلة، وأتمنى أن تكون جميع أيام بورسعيد ومصر احتفالات، أهل بورسعيد ناس جميلة وهم يعلموا أنني أحبهم لكن الظروف هي التي منعتني من عدم إقامة حفلات في بورسعيد، وفور ترشيح وزيرة الثقافة لي لإحياء حفل بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لبيت الدعوة فورًا لأكون معهم".

وأكد أنه لم يحضر إلى بورسعيد منذ فترة وهناك أشياء عديدة تغيرت في بورسعيد إلى الأجمل والأفضل عن آخر زيارة قام بها للمدينة، مضيفا: "هذه ليست مجاملة فأحلى ما في أهل بورسعيد هو حب الناس، وأدعو الله يقدرني أقدم حفلة جميلة تليق ببورسعيد وأهلها، ومبروك لبورسعيد".

وتبدأ مراسم الاحتفال بعروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، يليها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تنتقل الفعاليات إلى داخل المسرح لتكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بعدها يقام الاحتفال الفني ويضم فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم يقدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.
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