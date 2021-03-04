حب وشغل.. خبراء يكشفون عن البرج الأكثر حظا في مارس

برج الجوزاء من الأبراج المحظوظة في شهر مارس، لتواجد كوكب المريخ في البرج، ومن المعروف أن تواجد المريخ يؤدي إلى نتائج مذهلة في حياة المواليد.





ووفقا لموقع " novosti"، دخل كوكب المريخ اليوم لبرج الجوزاء، والذي سيقدم اتصالات جديدة، وتعاونات، وأعمال تجارية جديدة، ومغازلة.



