حب وشغل.. خبراء يكشفون عن البرج الأكثر حظا في مارس

برج الجوزاء من الأبراج المحظوظة في شهر مارس، لتواجد كوكب المريخ في البرج، ومن المعروف أن تواجد المريخ يؤدي إلى نتائج مذهلة في حياة المواليد.
ووفقا لموقع "novosti"، دخل كوكب المريخ اليوم لبرج الجوزاء، والذي سيقدم اتصالات جديدة، وتعاونات، وأعمال تجارية جديدة، ومغازلة.
وأشار خبراء الأبراج، أن المريخ سوف ينعكس أكثر على الجوزاء، والذي سيكون بمفرده في الفترة القادمة، وأن جميع الأفكار والطاقة والخطط تسير على ما يرام بالنسبة لهم، وأن السعادة الكبيرة ترافق مواليد هذا البرج من خلال العمل والحب.
كما أن مواليد برج الجوزاء يتمتعون بجاذبية شديدة حيث يجذبون الأنظار دائما بملامحهم الهادئة، وشعرهم الحريري، ويديهم الناعمة.