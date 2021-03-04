غرفة عمليات المعاهد الأزهرية : امتحانات إعدادي وثانوي بدون مشاكل في اليوم السادس

أكد تقرير غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، ‏أن امتحانات اليوم الخميس، شهدت حالة من الاستقرار والانتظام في اللجان، خلال امتحانات ‏الشهادة الإعدادية والنقل للصف الأول الإعدادي والثاني الثانوي بقسميه العلمي والأدبي، دون رصد شكاوى تتعلق ‏بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.





وأدى طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في المواد الثقافية، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادة القرآن الكريم والمواد الشرعية وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي للقسمين العلمي والأدبي الامتحان في مواد النحو- الصرف- البلاغة -الإنشاء- الأدب والنصوص والمطالعة.

وتفقد الشيخ صالح عباس جمعة، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه وكيل القطاع لشئون التعليم، لجان معاهد المرج (بنين وفتيات) بمنطقة القاهرة الأزهرية، واطمأن على اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان وضمان سير العملية التعليمية دون أي معوقات.



