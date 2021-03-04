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ديني

غرفة عمليات المعاهد الأزهرية : امتحانات إعدادي وثانوي بدون مشاكل في اليوم السادس

الخميس 04/مارس/2021 - 05:46 م
امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر
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محمد شحتة
أكد تقرير غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، ‏أن امتحانات اليوم الخميس، شهدت حالة من الاستقرار والانتظام في اللجان، خلال امتحانات ‏الشهادة الإعدادية والنقل للصف الأول الإعدادي والثاني الثانوي بقسميه العلمي والأدبي، دون رصد شكاوى تتعلق ‏بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

وأدى طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في المواد الثقافية، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادة القرآن الكريم والمواد الشرعية وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي للقسمين العلمي والأدبي الامتحان في مواد النحو- الصرف- البلاغة -الإنشاء- الأدب والنصوص والمطالعة.
 
وتفقد الشيخ صالح عباس جمعة، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه وكيل القطاع لشئون التعليم، لجان معاهد المرج (بنين وفتيات) بمنطقة القاهرة الأزهرية، واطمأن على اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان وضمان سير العملية التعليمية دون أي معوقات.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الإعدادي على مستوى الجمهورية (135100) طالب وطالبة‏، ‏بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية (127847) طالبا وطالبة، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الثاني الثانوي أدبي (71563) طالبا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي علمي (26470) طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، وبلغ إجمالي نسبة الحضور للطلاب على مستوى الجمهورية في جميع اللجان ‏‏(97.4%).‏
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