ليفربول يتصدر تويتر قبل مواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي

‏ دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#ليفربول قبل مواجهة اليوم بين فريق ليفربول وتشيلسي في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الشيء الوحيد اللي يشفع للبريميرليغ هو تنوع الفرق اللي تحصل على البطولة.



ولكن لو جينا لكل بطولة وكيف اخذها هذا الفريق راح نشوفه ياخذها قبل نهاية الدوري بجولات كثيرة، ومرات من جولة الذهاب حتى مثل السيتي هذا الموسم وثاني موسم لبيب والموسم الماضي ليفربول" و "‏‎الفريق دا الموسم انتكاسات متتاليه واهما الاصابات ولا كان ليفربول منافس الستي".



وقال آخرون "‏اذا مالحقت على مواجهات ليفربول وتشلسي بدوري الابطال ولا مرة فاتتك ثلاث ارباع متعة البطولة هذي" و "‏مباراة ليفربول وتشيلسي، راح تنتهي بفارق هدف اذا ما انت بالتعادل السلبي.. توخيل ما راح يهاجم بقوة وكلوب عناصره هجوميا متراجعة".



ويستضيف فريق ليفربول نظيره تشيلسي، اليوم الخميس، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وتقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في تمام العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت بريميوم1 و 2، بتعليق حفيظ دراجي.