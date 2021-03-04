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برلمان

وكيل خطة النواب ينعى اللواء كمال عامر : نموذج للرجال الذين أحبوا وطنهم

الخميس 04/مارس/2021 - 05:53 م
الراحل النائب كمال
الراحل النائب كمال عامر
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ماجدة بدوى
نعي النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طهطا وطما وجهينة بسوهاج ببالغ الحزن والأسى اللواء كمال عامر  رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والذى وافتة المنية اليوم، الخميس.

وأكد "سالم " فى بيان صحفى له أن "الفقيد  كان نموذجًا للرجال الذين احبوا وطنهم وبذلوا كل الجهد والعطاء فى خدمة هذا البلد الأصيل، قائدًا عسكريًا محنكًا مدافعا عن تراب الوطن ،ورئيسا في ارقى اجهزة المعلومات يشهد بكفاءته القاصى والدانى ،ثم رجلًا من رجال الادارة المصرية إبان فترة عمله كمحافظ لأقاليم مصر المختلفة، ليعود ويختتم مسيرة نجاحه تحت قبة البرلمان سواء عضوا فى مجلس الشورى ثم عضوا فى مجلس النواب ورئيسا لواحدة من ابرز لجان المجلس لجنة الدفاع والأمن القومي وطوال فترة عملة  لم يُعرف عنه إلا انضباطه الشديد وحسن الخلق والجدية التامة في العمل".

وكان قد توفي النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب متأثرا باضابته بفيروس كورونا 

وقال  النائب مصطفى بكري" في بيان له : "البقاء لله، رحل عن دنيانا رمز وطني وقيمة نعتز بها هو اللواء الدكتور كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والمحافظ الأسبق لأسوان ومرسى مطروح ، رحل الإنسان الذي كان من أبرز رجالات القوات المسلحة"

وتخرج اللواء كمال عامر عام 1962 من الكلية الحربية بسلام المشاة، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية فى أكتوبر 1972، وحصل على درجة الزمالة فى الاستراتيجية العسكرية فى يونيو 1984.

وحصل اللواء كمال عامر على درجة الدكتوراة فى الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وله العديد من المؤلفات فى التاريخ العسكرى والأمن القومى المصرى، وشغل جميع المناصب القيادية فى سلاح المشاة، ثم قائدًا للقوات المصرية على عمليات الخليج الثانية ورئيسًا للأركان، وتولى بعد ذلك قيادة الجيش الثالث الميدانى، ورئيسًا لأركانه حتى عام 1994.

وتولى بعد ذلك إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ونائبًا لها حتى 1997، ثم بعد ذلك شغل العديد من الوظائف المدنية البارزة مثل محافظًا لمطروح، ومحافظًا لأسوان و ويتولى حاليا  رئاسة لجنة الجفاع والأمن القومي بالبرلمان .
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