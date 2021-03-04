دعم المشروع بـ1.2 مليون جنيه.. فوز 6 مشروعات تطبيقية بالتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن فوز 6 مشروعات بحوث تطبيقية وابتكارية في المرحلة الأولي ضمن التعاون الثنائي بين الأكاديمية ووكالة التقنية والابتكار في دولة جنوب أفريقيا الموقع في نهاية 2019.









وقالت الأكاديمية في بيان، انه ورد إليها 33 مقترحا بحثيا، وتم الاتفاق على 28 مقترحا مستوفي الشروط بين الجانبين المصرى والجنوب إفريقي، وتقييمها، واتفق الطرفان على تمويل 6 مشروعات بتكلفة اجمالية قدرها مليون ومئتا ألف جنيه لكل مشروع بحد أقصى للمشروع كاملًا خلال عامين، على أن تنتهي هذه المشروعات بتقديم منتجات وحلول تقنية تخدم اقتصاد كل من البلدين.









وأضافت أن جميع المشروعات الفائزة معلنه علي الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي www.asrt.sci.eg والمشروعات الفائزة من مراكز بحثية وجامعات حكومية وخاصة وهي: مركز بحوث الهندسة الزراعية، المركز القومي للبحوث، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الإسكندرية، جامعة مدينة السادات.







