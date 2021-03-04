أول حالة من نوعها.. لسعة قنديل البحر تقتل صبيًا أثناء السباحة

توفي مراهق أسترالي بعد تعرضه لصدمة بسبب حيوان قنديل البحر، أثناء قضائه عطلة والسباحة في أحد شواطئ كوينزلاند الأسترالية.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، قالت شرطة كوينزلاند إن أجهزة الإنعاش القلبي للطفل البالغ من العمر 17 عامًا، تم إيقاف تشغيلها في المستشفى يوم الاثنين، بعد حوالي أسبوع من تعرضه للحادث.





وأثارت هذه القضية اهتماما عالميا خاصة أن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن وفاته هي أول حالة وفاة تسببها هذه الأنواع في أستراليا منذ عام 2006.





ويعتبر قنديل البحر الصندوق الأسترالي أكثر الكائنات البحرية سمية، وسمي بهذا الاسم بسبب شكله، ومن المعروف أن قنديل البحر له مجسات شائكة طويلة مغطاة بجيوب من السم، عند حقنها في البشر أو الحيوانات، يمكن أن تؤدي إلى الشلل والسكتة القلبية والوفاة.





وقالت السلطات إن الصبي كان يسبح بالقرب من بلدة باماجا في كيب يورك، على الطرف الشمالي لأستراليا، عندما نتعرض للدغة في 22 فبراير، وتمت معالجته في مكان الحادث قبل نقله إلى مستشفى تاونسفيل.





ولم تقل الشرطة مزيدا من التفاصيل، لكنها قالت إنه سيتم إعداد تقرير للطبيب الشرعي، خاصة أنه توجد الأنواع المميتة من قناديل البحر بشكل رئيسي في المياه الاستوائية قبالة شمال أستراليا، وعادة ما يكون لدى الشواطئ الساحلية لافتات تحذر الناس من دخول المياه خلال موسم اللسعة.