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اقتصاد

رؤية مصر 2030.. ختام ورش عمل التنمية المستدامة للباحثين بمجلس النواب

الخميس 04/مارس/2021 - 06:31 م
ورش عمل اللامركزية
ورش عمل اللامركزية والاحتواء الاجتماعي والتنمية المستدامة
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اية الجارحي
اختتم الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا سلسلة من ورش العمل التي نُفذت إلى الباحثين بمجلس النواب بعنوان" اللامركزية والاحتواء الاجتماعي والتنمية المستدامة".


وأشار زهران، في كلمته الختامية إلى أن ورش العمل تناولت عدة موضوعات منها الاحتواء الاجتماعي وسياساته، وتقديم التجارب الدولية في مجال الاحتواء الاجتماعي والتطبيق على الحالة المصرية، واللامركزية بين التخطيط وإعداد الموازنة.


وتضمنت الورش عرض الإطار العام لخطة التنمية المستدامة وعلاقتها بالموازنة العامة للدولة، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، كما تناولت الورش عرض موازنات البرامج والأداء والخبرات المكتسبة لتحسين فرص التطبيق، وكذلك عرض لنظم التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء.

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