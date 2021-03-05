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برلمان

برلمانى يتقدم بمقترح لتعديل مادة فى قانون التأمين الصحى

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:01 ص
التأمين الصحى
التأمين الصحى
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معتز الخصوصى

قال النائب عاطف المغاورى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه سيتقدم بتعديل على قانون التأمين الصحى الشامل ، يتعلق بالمادة التى تحرم المواطن الذى لم يبدى رغبته فى ان يتمتع بخدمات التأمين الصحى عند بلوغه سن المعاش.

وأشار المغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لايصلح أن يكون هناك مواطن له الحق فى التمتع بخدمات التأمين الصحى ، ولكنه لا يتمتع به نظرا لأنه بلغ سن المعاش ، مؤكدا أننا لايجب ان نعاقب أى مواطن من خدمات التأمين الصحى لأنه لايوفى بإلتزاماته.

وطالب عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن يتم إلغاء هذه المادة فى قانون التأمين الصحى ، بحيث يكون من حق أى مواطن يبلغ سن المعاش التمتع بخدمات التأمين الصحى ، حتى ولو كان غير مشترك فى منظومة التأمين الصحى.

وأوضح أنه سيقوم بجمع التوقيعات من النواب للتقدم بمقترح بإلغاء هذه المادة فى قانون التأمين الصحة لتقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.
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