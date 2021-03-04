محمد عمارة: حسين السيد أفضل ظهير أيسر فى مصر

قال محمد عمارة ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي هو أفضل ظهير أيسر في مصر خلال الوقت الحالي -دون حساب الأجانب-.





وأضاف عمارة أن محمود وحيد لاعب النادي الأهلي جيد هو الآخر لكن من سوء حظه وجود الدولي التونسي علي معلول في المركز ذاته.





وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال عمارة: "من وجهة نظري، حسين السيد أفضل ظهير أيسر في مصر، أحمد فتوح (لاعب الزمالك) جيد لكن حسين أفضل، أ داء حسين مع الإسماعيلي مختلف عما كان عليه في طلائع الجيش، هو لاعب يجيد اللعب مع الفرق الكبرى، أنا أعلم إمكانياته الفنية جيدا".





وأتم: "محمود وحيد لاعب الأهلي جيد هو الآخر، ولو حصل على فرصة سيثبت جدارته لكن لسوء حظه أن من ينافسه على المركز ذاته (وحش) وهو علي معلول".





جدير بالذكر أن حسين السيد انتقل إلى صفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة قادما من طلائع الجيش.