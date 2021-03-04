ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد عمارة: حسين السيد أفضل ظهير أيسر فى مصر

الخميس 04/مارس/2021 - 06:45 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي
Advertisements
محمد رشاد
قال محمد عمارة ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي  الإسماعيلي هو أفضل ظهير أيسر في مصر خلال الوقت الحالي -دون حساب الأجانب-.

وأضاف عمارة  أن محمود وحيد لاعب النادي الأهلي جيد هو الآخر لكن من سوء حظه وجود الدولي التونسي علي معلول في المركز ذاته.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال عمارة: "من وجهة نظري، حسين السيد أفضل ظهير أيسر في مصر، أحمد فتوح (لاعب الزمالك) جيد لكن حسين أفضل، أداء حسين مع الإسماعيلي مختلف عما كان عليه في طلائع الجيش، هو لاعب يجيد اللعب مع الفرق الكبرى، أنا أعلم إمكانياته الفنية جيدا".

وأتم: "محمود وحيد لاعب الأهلي جيد هو الآخر، ولو حصل على فرصة سيثبت جدارته لكن لسوء حظه أن من ينافسه على المركز ذاته (وحش) وهو علي معلول".

جدير بالذكر أن حسين السيد انتقل إلى صفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة قادما من طلائع الجيش.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من بينهم لاعب الأهلي .. الإسماعيلي يتعاقد مع 5 لاعبين

استعدادا لمواجهة سموحة.. يوفيتش يتسلم مهام عمله في الإسماعيلي اليوم

ميركاتو يناير.. 56 صفقة جديدة في الدوري الممتاز.. الزمالك والمقاصة نجوم اللحظات الأخيرة

إبراهيم سعيد: وحيد قدم مباراة كبيرة أمام المريخ.. والسولية أفضل من توفيق

رمضان السيد: محمد شريف يستحق اللعب أساسيًا.. والأهلي تأثر بغياب معلول

نسيان الخلافات.. وليد صلاح يوجه رسالة لـ البدري بشأن قائمة المنتخب

ترشيحاتنا

خارجية تونس: مستعدون لرفع قضايا مصر لـ مجلس الأمن.. فيديو

حقيقة تأثر حركة الطيران في الكويت عقب قرار حظر التجول

أحمد مجدي: شرط وحيد لانتهاء وفيات كورونا.. فيديو

متجوزة ومخلفة 7 .. حكاية مقتل زوج عربي على يد زوجته وعشيقها في الجيزة

بسبب خناقة حريم.. أوكا وأورتيجا في قسم الشرطة

بينهم الزمر وعبدالماجد.. تأييد إدراج 83 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الكيانات الإرهابية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مليونير مليونير .. شاب يكسب 14 مليون جنيه بتحويل خاطئ | ورد فعله صادم

أسعار فئات كيا جراند سيراتو 2021 داخل السوق المصري| صور

يخفف حدة الأعراض.. دراسة تكشف عن أفضل طعام بعد تلقي لقاح كورونا