العصار وعامر وهريدي.. تعرف على أشهر من حصلوا على رتبة فريق فخري

إن رجال القوات المسلحة، هم نبت من هذا الشعب الأبي ، الذي لا ينسى أبناءه أبدًا ، ممن ضحوا ويضحون بأنفسهم ، من أجل حماية المصريين والأمن القومي المصري، ضد كل من يحاول أن يُمس أو يهدد أمنها وسلامتها واستقرارها.
وتكريما لهؤلاء الأبطال، أصدر رؤساء مصر، عددًا من القرارات، بترقية بعض من هؤلاء الأبطال، إلي "رتب فخرية" ، وذلك تقديرًا لدورهم والذي لا يغفله أحد في حماية الأمن القومي المصري.
وفي السطور التالية، نستعرض أبرز القادة الذين تم ترقيتهم إلي رتبة "فريق فخري":
فريق فخري كمال عامر
رحل عن دنيانا ، في الرابع من شهرة مارس عام 2021، اللواء أركان حرب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والذي وافته المنية، متأثرا باضابته بفيروس كورونا.
وقد نعي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب كامل عامر قائلا: "لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب"، وأضاف الرئيس: "كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، قرارا بترقية اللواء كمال احمد عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل، وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بجمهورية مصر العربية.
فريق فخري محمد العصار
في السادس من شهر يوليو عام 2020، توفي الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، وأحد أبرز قادة القوات المسلحة، وقد وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء العصار قائلا: «كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم».
وقبل وفاته بأيام، وتحديدا فى 26 يونيو الماضى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قرارًا بمنح اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي - آنذاك- رتبة فريق فخري، مع تقليده وشاح النيل.
فريق فخري أشرف محمد
ولد الفريق فخري أشرف محمد رفعت قائد القوات البحرية الأسبق، في 23 إبريل في عام 1928، حيث شغل جميع المناصب القيادية بالقوات البحرية وحروب مصر المعاصرة، حتي وصل لمنصب قائد القوات البحرية في 14 نوفمبر عام 1976 حتي 9 أكتوبر 1978.
فريق فخري علي مصطفى بغدادي
التحق الفريق فخري علي مصطفى بغدادي، قائد القوات الجوية الأسبق، بالكلية الحربية وتخرج منها في الأول من سبتمبر عام 1942 ضمن الدفعة 17 حربية ثم التحق باكلية الجوية وتدرج في جميع مناصب القيادية بالقوات الجوية ، حتى منصب قائد القوات الجوية في الفترة من 22 ينوين 1969 حتي 24 إبريل عام 1972.
فريق فخري جلال هريدي
ولد الفريق فخري جلال هريدي في عام 1929، وهو من أسس صلاح الصاعقة في مصر ، وفي عام 2012، تم تكريمه بمنحه رتبة فريق فخري ونوط للتكريم.