العصار وعامر وهريدي.. تعرف على أشهر من حصلوا على رتبة فريق فخري

إن رجال القوات المسلحة، هم نبت من هذا الشعب الأبي ، الذي لا ينسى أبناءه أبدًا ، ممن ضحوا ويضحون بأنفسهم ، من أجل حماية المصريين والأمن القومي المصري، ضد كل من يحاول أن يُمس أو يهدد أمنها وسلامتها واستقرارها.





وتكريما لهؤلاء الأبطال، أصدر رؤساء مصر، عددًا من القرارات، بترقية بعض من هؤلاء الأبطال، إلي "رتب فخرية" ، وذلك تقديرًا لدورهم والذي لا يغفله أحد في حماية الأمن القومي المصري.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز القادة الذين تم ترقيتهم إلي رتبة "فريق فخري":





فريق فخري كمال عامر

الذي وافته المنية، متأثرا باضابته بفيروس كورونا. رحل عن دنيانا ، في الرابع من شهرة مارس عام 2021، اللواء أركان حرب كمال عامر ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ومتأثرا باضابته بفيروس كورونا.



