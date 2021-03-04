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رياضة

الأهلي يفتتح الفرع الرابع بطيبة الاقصر .. الأسبوع المقبل

الخميس 04/مارس/2021 - 06:18 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابوعلم
يفتتح مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الأسبوع المقبل الفرع الرابع للنادي بمدينة طيبه في محافظة الأقصر.

وتبلغ مساحة الفرع الجديد للأهلي بالأقصر حوالي 12.5 فدان وبه ملعب كرة قدم قانوني وحمام سباحة إوليمبي وآخر صغير للأطفال، وملاعب لمختلف الألعاب، وصالة مغطاة وملاعب كرة خماسية ومبنى إداري للنادي، يتكون من 3 طوابق ومسجد وملعبي تنس وأماكن انتظار سيارات ومسطحات خضراء.

واعلنت شركة استادات عبر صفحتها الرسمية منذ قليل وقالت :"انجاز جديد لشراكة الاهلي واستادات القابضة ضمن مشروعات الوحدة الاقتصادية.. قريبا الاهلي في الاقصر "
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