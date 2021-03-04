الأهلي يفتتح الفرع الرابع بطيبة الاقصر .. الأسبوع المقبل

يفتتح مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الأسبوع المقبل الفرع الرابع للنادي بمدينة طيبه في محافظة الأقصر.
وتبلغ مساحة الفرع الجديد للأهلي بالأقصر حوالي 12.5 فدان وبه ملعب كرة قدم قانوني وحمام سباحة إوليمبي وآخر صغير للأطفال، وملاعب لمختلف الألعاب، وصالة مغطاة وملاعب كرة خماسية ومبنى إداري للنادي، يتكون من 3 طوابق ومسجد وملعبي تنس وأماكن انتظار سيارات ومسطحات خضراء.
واعلنت شركة استادات عبر صفحتها الرسمية منذ قليل وقالت :"انجاز جديد لشراكة الاهلي واستادات القابضة ضمن مشروعات الوحدة الاقتصادية.. قريبا الاهلي في الاقصر "