الأهلي يفتتح الفرع الرابع بطيبة الاقصر .. الأسبوع المقبل

وتبلغ مساحة الفرع الجديد للأهلي بالأقصر حوالي 12.5 فدان وبه ملعب كرة قدم قانوني وحمام سباحة إوليمبي وآخر صغير للأطفال، وملاعب لمختلف الألعاب، وصالة مغطاة وملاعب كرة خماسية ومبنى إداري للنادي، يتكون من 3 طوابق ومسجد وملعبي تنس وأماكن انتظار سيارات ومسطحات خضراء.





واعلنت شركة استادات عبر صفحتها الرسمية منذ قليل وقالت :"انجاز جديد لشراكة الاهلي واستادات القابضة ضمن مشروعات الوحدة الاقتصادية.. قريبا الاهلي في الاقصر "