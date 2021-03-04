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عضو بـ الشيوخ: مصر تساند الشعب السوداني في الحصول على حقوقه

الخميس 04/مارس/2021 - 06:33 م
مصر والسودان
مصر والسودان
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هاني حسين
قالت الدكتورة  سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ، أمين السياسات بحزب حماة الوطن، إن العلاقات المصرية السودانية تاريخية ووطيدة وقوية وتسعى إلى تحقيق التكامل بين الدولتين في مختلف المجالات.


وأضافت سليمان في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة "  دي إم سي": "القاهرة والخرطوم وقعتا العديد من الاتفاقيات، ومصر تسعى لتحقيق التنمية والاستقرار داخل السودان.


وتابعت : "مصر تساند الشعب السوداني في الحصول على حقوقه، والحكومة السودانية اتخذت قرار تعويم الجنيه بإرادة حقيقية لجلب المنح والاستثمارات الاجنبية وحل مشكلة الديون الخارجية".


واستطردت سماء سليمان: "الحكومة السودانية سوف تتخذ إجراءات لفرض ضرائب على السلع الكمالية للتركيز على السلع الأساسية، مع إصدار قوانين جديدة للتجارة والاستثمار وإنشاء بورصة للذهب للحد من التهريب والهدف من تلك القرارات دعم الأسر الفقيرة في السودان".
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