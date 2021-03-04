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رياضة

أحمد ناجي: الفرق بين الشناوي ومنصف كبير منذ زمن.. وهذا سبب تعاطفي مع أبوجبل

الخميس 04/مارس/2021 - 06:49 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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محمد رشاد
قال أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إن إمكانية انضمام محمد عبد المنصف لمنتخب مصر الأول أمر طبيعي فى ظل تألق اللاعب لكنه يميل إلى أصحاب السن الأصغر.

وكانت الفترات الماضية شهدت تألقا ملحوظا لمحمد عبد المنصف مع فريقه وادي دجلة، لتتعالى الأصوات التي تطالب بانضمامه لمنتخب مصر.

وقال ناجي في تصريحات إذاعية عبر أثير "أون سبورت إف إم": "عبد المنصف يؤدي بشكل جيد لكن يوجد حراس كثر يؤدون بنفس الأداء ولديهم نفس الخبرات وذوي سن أصغر فبالتالي إذا كنت مسؤولًا سأفضل السن الأصغر".

وأضاف: "لدينا مسطرة كناس مهنيين ونقيم على أساسها الأمور، سواء السن أو الخبرات الإفريقية، هذا بجانب أن الفارق بين منصف، والحراس أصحاب السن الأصغر ليس شاسعًا".

وعن الفارق الفني بين عبد المنصف، ومحمد الشناوي حارس الأهلي، واصل ناجي: "الفرق بين الشناوي ومنصف كبير منذ زمن".

وتابع: "الشناوي ذو إمكانيات عالمية، كعصام الحضري، كنت أقول إن الحضري من أفضل 5 حراس في العالم، وعندما كان يصل لضربات الترجيح وهو حارسًا للأهلي كنت أقول إن الفريق قد فاز".

واستكمل: "متعاطف مع محمد ابوجبل لأنه استبعد لحساب محمود عبد الرحيم جنش وهو على وشك الانضمام لمعسكر منتخب مصر، مع احترامي لتاريخ جنش وإمكاناته، ولكن كجهاز فني للزمالك يجب أن يراعي أن اللاعب ينتظره معسكر منتخب مصر فكان يجب مساندته، ومن بعدها التنافس يأتي في المرحلة المقبلة".
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