بمثابة الأب للجميع.. اتحاد طلاب حلوان يوجه رسالة لرئيس جامعة حلوان

وجه اتحاد طلاب جامعة حلوان، رسالة شكر إلى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لما يقدمه من جهود وتسهيلات على طلاب الجامعة حتى يتمكنوا من أداء امتحانات منتصف العام الدراسي بكل يسر وإزالة أى معوقات قد تعطل انتظام الامتحانات.





وقال علي السيد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن الاتحاد يتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور ماجد نجم والذى يعد بمثابة الأب لجميع طلاب الجامعة، حيث أن الدكتور ماجد دائما ما يقدم يد العون والدعم لأي مشروع أو نشاط طلابي نرغب في القيام به و على استجابتك الدائمة لمقترحات الاتحاد.





وأضاف علي السيد أن الاتحاد أقام العديد من الندوات التوعوية والوقائية لتعريف الطلاب بالإجراءات الاحترازية التى يجب على الطلاب اتباعها أثناء امتحانات منتصف العام الدراسي وأن الاتحاد قام بإطلاق مبادرة صحتك تهمنا والتى انطلقت قبل الامتحانات بإسبوع ويقوم الاتحاد من خلال بمتابعة الإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم لجان الامتحانات والمدن الجامعية قبل عودة الطلاب، فضلًا عن إعداد اتحاد طلاب جامعة حلوان فيديو عن مبادرة "صحتك تهمنا" قبل فترة الامتحانات؛ لطمأنة الطلاب، ومتابعة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية.





وفى سياق متصل وجهت جامعة حلوان مجموعة من الإرشادات والتدابير الوقائية التى يجب على الطلاب اتباعها أثناء أدائهم امتحانات منتصف العام الدراسي حفاظا على سلامتهم من خطر انتشار وباء كورونا.



