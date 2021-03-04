ننشر أسماء ضحايا سقوط سيارة في نيل أسيوط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثث 7 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا إثر انزلاق سيارتهم بنهر النيل بأسيوط.





كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا ورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط سيارة بنهر النيل بقرية مجريس.





انتقل ضابط مباحث المركز والإنقاذ النهري والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انزلاق سيارة 7 راكب من أمام معدية قرية مجريس بنهر النيل ما أسفر عن غرق ركاب السيارة.





وهم " حنفى. م. ع" 64 عاما، "محمد. ع. م" 20 عاما، " محمود. ع. م"، "محمد. م. ك" 31 عاما، "مصطفى. ك. ع" 48 عاما، "مصطفى. أ. أ" 20 عاما، " سيد. ع. خ" 43 عاما، وجميعهم مقيمين قرية الدوير صدفا تم نقل 5الى مشرحة مستشفى الإيمان و2 الى مشرحة مستشفى صدفا تحت تصرف النيابة.





وأشارت التحريات الأولية إلى عدم سيطرة سائق السيارة على الفرامل ما أدى إلى انزلاقها إلى نهر النيل.