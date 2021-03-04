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توك شو

مؤرخ : الحضارة المصرية الوحيدة التي لديها علم يدرس في العالم.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 07:16 م
مؤرخ اثري
مؤرخ اثري
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قسم التوك شو
قال سامح الزهار، المؤرخ والباحث الأثري، إنه يعمل في مجال التراث منذ تخرجه في الجامعة، مشيرًا إلى أنه يركز في تعليم الأطفال على كيفية التفريق بين التراث والأثار.
 
وتابع "الزهار"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الحضارة المصرية هي الوحيدة التي لديها علم يُدرس في العالم أجمع من خلال علم المصريات، معقبًا: "مشفناش حاجة اسمها علم الصينيات وخلافه".

وأضاف أن التراث المادي يتمثل في المباني القديمة والهرم، أما التراث الغير مادي فهو ما يتعلق بالعادات والتقاليد والفنون، مشددًا على ضرورة تقديم التراث للأطفال بالمفهوم الشامل سواء المادي أو الغير مادي.
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