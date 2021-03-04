ميركل تدلي بشهادتها في فضيحة فيركارد أمام البوندستاج

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستدلي بشهادتها في نهاية أبريل المقبل كشاهد أمام لجنة التحقيق في البوندستاج كجزء من قضية فضيحة فيركارد Wirecard.





ومن المتوقع أن تدلي شهادتها في 23 أبريل، بعد يوم من شهادة نائب المستشار أولاف شولتز، ومن المقرر تقديم شهادة وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في 20 أبريل.





وقال فلوريان تونكار، السياسي وعضو لجنة التحقيق في الحزب الديمقراطي الحر: "أبريل سيكون مكثفًا.





وقد يكون التحقيق غير مريح للمستشارة الألمانية - فقد ضغطت من أجل Wirecard خلال رحلة رسمية إلى الصين في سبتمبر 2019 ، والتي جاءت بعد أشهر من إثارة المبلغين عن المخالفات مخاوف بشأن الاحتيال في معالج المدفوعات الذي أثار تحقيق الشرطة في سنغافورة.





وتعتبر شركة Wirecard - متعسرة الآن - وهي معالج دفع ألماني ومزود خدمات مالية، تأسست الشركة في عام 1999 وفي عام 2018 أصبحت واحدة من أكبر الشركات في البلاد.





وفي يونيو 2020 ، حدثت فضيحة عندما أعلنت الشركة أن 2.3 مليار دولار نقدًا "مفقودة''.





وتقدمت الشركة Wirecard بطلب الإفلاس في 25 أغسطس من العام الماضي في حكم محكمة بعد أن فشلت في الإبلاغ عن "فقدان اموال طائلة" بقيمة 2.3 مليار دولار في ميزانياتها العمومية.





كما أضرت الشركة بشدة بالثقة في نظام الرقابة الألماني بعد أن تم الكشف عن أنه كان غير مربح لسنوات واعتمد على معاملات خارجية مزيفة للتستر على الاحتيال.