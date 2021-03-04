فرنسا : ندعم حق السعودية وإجراءاتها للدفاع عن نفسها

أكدت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الخميس، دعم حق المملكة العربية السعودية وإجراءاتها للدفاع عن نفسها.





وقالت الدفاع الفرنسية في تصريحات لـ"العربية"، اليوم الخميس، إن باريس تتفق مع الرياض على ضمان حرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، مؤكدة أن التعاون الدفاعي بين البلدين محور أساسي في علاقاتهما.





وأشارت الدفاع الفرنسية، إلى أنها تعمل بشكل وثيق مع حكومة العراق لتعزيز قدرتها على مواجهة الإرهاب، لافتة إلى أن تنظيم داعش تم تفكيكه لكن لم يُهزم بعد.





يذكر أن فرنسا طلبت في وقت سابق، عقد اجتماع للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، بسبب "ظهوره مجددا" في العراق.





وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية: "نلاحظ على صعيد الوضع في العراق خصوصا، ظهور داعش مجددا بقوة".





وأضاف: "يدفعنا هذا الوضع مع السلطات العراقية إلى الطلب من التحالف المناهض لداعش الذي لم يجتمع منذ وقت طويل إلى الاجتماع مجددا لتعزيز سيادة العراق واستقراره".





وتابع لودريان أنه "يجب أن يجتمع هذا التحالف بسرعة وأظن أن ذلك سيحصل".