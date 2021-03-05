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محافظات

أهالي مدينة نصر يستغيثون: هذه المنطقة أصبحت وكرا لبيع المخدرات والقمامة.. صور

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:01 ص
أهالي مدينة نصر يستغيثون
أهالي مدينة نصر يستغيثون
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عبد العزيز جمال

شكا سكان حي مدينة نصر تحديدا منطقة عمارات الرقابة الادارية من مأساة تؤرق حياتهم.

واستغاث السكان بشارع الضغط العالي من بيع المخحدرات بين البلطجية علاوة على انتشار القمامة والأغنام.

وقال محمد عبد العزيز أحد السكان في شكواه لصدى البلد :  السلام عليكم من فضلك احنا عمارات الرقابة الادارية شارع الضغط العالي شوف المأساه اللي احنا فيها من بيع مخدرات وزبالة وغنم من قبل ازاله الجبل والان الوضع اسوء".


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أهالي مدينة نصر يستغيثون: هذه المنطقة أصبحت وكرا لبيع المخدرات والقمامة.. صور
أهالي مدينة نصر يستغيثون: هذه المنطقة أصبحت وكرا لبيع المخدرات والقمامة.. صور
أهالي مدينة نصر يستغيثون: هذه المنطقة أصبحت وكرا لبيع المخدرات والقمامة.. صور
أهالي مدينة نصر يستغيثون: هذه المنطقة أصبحت وكرا لبيع المخدرات والقمامة.. صور
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