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رياضة

بطلات وادي دجلة في الجمباز الإيقاعي يحصدن 7 ميداليات مع المنتخب الوطني

الخميس 04/مارس/2021 - 08:04 م
وادي دجلة
وادي دجلة
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عبدالله هشام
حصدت بطلات أندية وادى دجلة، 7 ميداليات متنوعة مع المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي بالنسخة الثانية من البطولة الدولية المفتوحة للمرونة، استمرارًا لنجاحها في دعم المنتخب الوطني بمختلف الألعاب الرياضية، والتي عقدت افتراضيًا عبر الإنترنت خلال الفترة من 19-24 فبراير الماضي، بمشاركة لاعبات من دول فرنسا وأندونيسيا.

يأتي ذلك تأكيدًا لاستراتيجية أندية وادي دجلة الرامية إلى بناء ودعم المواهب في الرياضات المختلفة من خلال تقديم أحدث نظم التدريب ومنشآت وملاعب على أعلى مستوى ومدربين محترفين؛ لإعداد أبطال على مستوى احترافي عالمي يمكنهم حصد الألقاب في المحافل الدولية.

ونجحت اللاعبة لين هشام بطلة أندية وادي دجلة للجمباز الإيقاعي في الفوز مع المنتخب الوطني بـ4 ميداليات متنوعة ضمن منافسات البطولة منها 3 ميداليات ذهبية في منافسات (الفردي العام-الكرة-الطوق)، وميدالية فضية.

وفي نفس البطولة حصلت اللاعبة كنزي خالد مواليد عام 2007 على 3 ميداليات متنوعة منها ذهبية في منافسات الشريطة، وبرونزيتين في الفردي العام والصولجان.
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