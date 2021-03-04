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ديني

وزير الأوقاف ناعيا اللواء كمال عامر : قامة عظيمة وطنيًّا ونيابيًّا وخلقيًّا

الخميس 04/مارس/2021 - 07:09 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الموقر ، مؤكدًا أنه (رحمه الله) كان قامة عظيمة وطنيًّا ونيابيًّا وخلقيًّا، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نعى  رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر الذى وافته المنية صباح اليوم الخميس.
 
وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" : لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
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