وزير الأوقاف ناعيا اللواء كمال عامر : قامة عظيمة وطنيًّا ونيابيًّا وخلقيًّا

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الموقر ، مؤكدًا أنه (رحمه الله) كان قامة عظيمة وطنيًّا ونيابيًّا وخلقيًّا، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نعى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر الذى وافته المنية صباح اليوم الخميس.