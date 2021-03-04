مصطفى بكري ناعيا اللواء كمال عامر: فقدنا واحدا من أغلى الرجال.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري إن مصر فقدت اليوم واحدا من أغلى الرجال وهو اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نعى اللواء كمال عامر، وقال "لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".
وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب والشيوخ، نعت الراحل، مؤكدا أن اللواء كمال عامر خاض جميع الحروب التي خاضتها مصر.
وأشار بكري إلى أنه كان نموذجا يستحق الاحترام والتقدير، قائلا: عندما كان يتحدث ينصت له الجميع وكنت أتحاور معه في شئون الوطن وكان محبا وطنيا ونقيا وهي صفاته التى أجمع عليها الجميع.
وأردف بكري أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب نعى اللواء كمال عامر.