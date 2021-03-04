مصطفى بكري ناعيا اللواء كمال عامر: فقدنا واحدا من أغلى الرجال.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري إن مصر فقدت اليوم واحدا من أغلى الرجال وهو اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نعى اللواء كمال عامر، وقال "لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.



