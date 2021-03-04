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أخبار العالم

نتنياهو يتعهد بمكافحة قرار التحقيق في جرائم الحرب للمحكمة الجنائية الدولية ويصفه بـ "تحريف للعدالة"

الخميس 04/مارس/2021 - 07:29 م
نتنياهو
نتنياهو
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على صالح
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تحرك المحكمة الجنائية الدولية لبدء تحقيق رسمي في جرائم الحرب المزعومة على حد قوله والتي ارتكبتها إسرائيل والفلسطينيون ووصفها بأنها "شائنة".

وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إنه يتعارض مع الديمقراطية الواحدة في الشرق الأوسط، على حد زعمه.

وزعم نتنياهو "سأحارب هذا في كل مكان"، واصفا القرار بأنه "معاداة خالصة للسامية" و"إهانة لجميع الديمقراطيات".

ويأتي ذلك بعد إعلان فاتو بنسودة، المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية، أنها ستفتح تحقيقًا في مزاعم ارتكاب إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة لجرائم حرب في الأراضي التي تحتلها الحكومة الإسرائيلية منذ عام 1967.

وفي فبراير، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها قررت بالأغلبية أن اختصاصها الإقليمي "في الوضع في فلسطين" يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة عام 1967، مما مهد الطريق للتحقيق.

في ديسمبر 2019 ، قالت بنسودة إن هناك أدلة كافية لفتح تحقيق كامل في الأمر. 

وجاء ذلك في أعقاب فحص أولي استمر قرابة خمس سنوات حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وركز بشكل أساسي على حرب غزة عام 2014 و"الهجمات غير المتناسبة" الإسرائيلية المتعمدة. 

كما نظر التحقيق في الحوادث التي وقعت على حدود غزة مع إسرائيل في مارس 2018، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص ، من بينهم 40 طفلًا.
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