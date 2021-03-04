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الإسكان : 19620 وحدة إسكان اجتماعي جاهزة للتسليم في 5 مدن .. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 07:32 م
وزير الاسكان
وزير الاسكان
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هاني حسين
قال عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن  الوزارة تعمل على مشروع الإسكان الاجتماعى بمنتهى القوة، وهناك 19620 وحدة سكنية جاهزة للتسليم  في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.

وأضاف عمرو خطاب في مداخلة هاتفية على قناة " دي إم سي"، ان  وحدات الاسكان الاجتماعي جاهزة للتسليم في 5 مدن".

 وتابع عمرو  خطاب:"  الوحدات السكنية مكتملة الخدمات  سواء كان صرف وصحي وكهرباء وغاز وشبكة اتصالات، مع توافر الخدمات التجارية والمدارس ".

 واكمل عمرو خطاب:" وزير الإسكان يتأكد من توافر كافة الخدمات قبل الإعلان عن تسليم أي دفعة جديدة من الوحدات السكنية للمتقدمين  في مشاريع الإسكان المختلفة".
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