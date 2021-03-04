الإسكان : 19620 وحدة إسكان اجتماعي جاهزة للتسليم في 5 مدن .. فيديو

قال عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة تعمل على مشروع الإسكان الاجتماعى بمنتهى القوة، وهناك 19620 وحدة سكنية جاهزة للتسليم في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي .





وأضاف عمرو خطاب في مداخلة هاتفية على قناة " دي إم سي"، ان وحدات الاسكان الاجتماعي جاهزة للتسليم في 5 مدن".





وتابع عمرو خطاب:" الوحدات السكنية مكتملة الخدمات سواء كان صرف وصحي وكهرباء وغاز وشبكة اتصالات، مع توافر الخدمات التجارية والمدارس ".





واكمل عمرو خطاب:" وزير الإسكان يتأكد من توافر كافة الخدمات قبل الإعلان عن تسليم أي دفعة جديدة من الوحدات السكنية للمتقدمين في مشاريع الإسكان المختلفة".