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أخبار البلد

حقوقي: تركيا تحمل ملفا سيئا جدا في مجال حقوق الإنسان

الخميس 04/مارس/2021 - 07:59 م
حقوق الإنسان في تركيا
حقوق الإنسان في تركيا
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أماني نوار
قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إنه من الواضح ان الولايات المتحدة الامريكية الان في ظل حكم الحزب الديمقراطي للادارة الامريكية ستكون حليفة مع تركيا في ظل حكم اردوغان لان الشواهد والادلة السابقة تدل علي ذلك وبالتاكيد ستتناسي الولايات المتحده الانتهاكات المتلاحقة في الملف الحقوقي التركي.

وأضاف وليد فاروق لـ "صدى البلد" أن تركيا تحمل سجلا سيئا للغاية في مجال حقوق الانسان واستغلال الازمة الانسانية في سوريا، سواء بتجنيد اللاجئين علي حدودها لتاجيج الصراع في سوريا أو بانزالهم كمرتزقة تحارب مع التنظيمات الارهابية، ناهيك عن الانتهاكات الداخلية للشعب التركي نفسه خصوصا بعد حركة الجيش في الانقلاب علي اردوغان وحزبه مما فتح الباب لمزيد من الانتهاكات واعتقالات وقتل خارج اطار القانون وتعذيب علي الهواء والتنكيل بالصحفيين وكبت الحريات.


واوضح ان هناك دلالات علي ان الولايات المتحده ستغض البصر علي انتهاكات اردوغان فنتذكر حينما قام بعض افراد الجيش التركي بانقلاب عسكري فشل في نهاية المطاف بسبب مساعدة القاعدة العسكرية الامريكية علي الاراضي التركية وحماية اردوغان وهو في طائرته وحتي بعد عودته إلى حكمه واستخدم اسوأ انواع التنكيل ضد المعارضين، ولم نر اي تحرك من الادارة الامريكية في ذلك الوقت.

وأردف: الربط هنا أن الرئيس الامريكي في ذلك الوقت كان أوباما الرئيس الديمقراطي والان يحكم البيت الابيض ايضا رئيس ديمقراطي وهو بايدن مما يعضد العلاقات التركية الامريكية سواء علي المستوي العسكري في حلف الناتو أو علي المستوي السياسة الخارجية التي بالطبع تؤثر علي نظرة الامريكان فيما يقع من انتهاكات شديدة علي المستوي الحقوقي بطلها اردوغان الذي دائما يضرب بمبادئ الحرية واحترام حقوق الانسان عرض الحائط.
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